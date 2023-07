Brocante musicale de La CLEF La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Sur inscription pour les exposants (stands non professionnels)

Vous souhaitez remplacer votre instrument, trouver la guitare idéale, dénicher le vinyle de vos rêves ? La brocante musicale de La CLEF est de retour ! L’association offre à tous les passionnés de musique la possibilité de se rencontrer, d’échanger, de vendre ou d’acheter !

Stands non professionnels

Infos et réservations

stephane.guiot@laclef.asso.fr

Cet événement s’inscrit dans le cadre du « Warm’ Up »

Le « Warm’ Up », c’est quoi ? C’est la journée de lancement de saison de l’association avec, au programme, des concerts en terrasse, une expo photos de Valérie Mitrani (« Escape The Ordery »), un spectacle familial d’escrime artistique du Collectif Dans La Peau (« Les Lames de l’Histoire »), une visite commentée et bien d’autres animations gratuites sur la scène extérieure (théâtre, danses…).

Venez découvrir La CLEF sous toutes ses formes !

Programme complet

