Christine Salem – Concert gratuit en plein air La CLEF, 1 juillet 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Christine Salem – Concert gratuit en plein air Samedi 1 juillet, 18h30 La CLEF Gratuit (en plein air)

Christine Salem est une des voix emblématiques du maloya, musique créée par les esclaves d’origine malgache et africaine, à l’origine dédiée au culte des ancêtres et représentative de l’identité de la Réunion. Aux fondements de ses chansons, il y a aussi le blues, cette musique née de la terre, des douleurs et de l’Histoire. Son chant de sa voix grave si reconnaissable incarne à lui seul ce style : doté de vertus magiques et consolatrices. De retour à La CLEF, la percussionniste et joueuse de kayamb vient présenter son dernier album, « Mersi », sorti chez Blue Fanal. Un disque qui a été consacré « coup de cœur Musiques du monde » par l’Académie Charles Cros ; elle y prône la paix et sa culture dans une musique incantatoire connectée à ses aïeux.

www.christinesalem.com

https://youtu.be/-iTrCmVoIjs

« Une liberté radieuse, solennelle, conquérante. » – Libération

« Rare voix féminine du maloya, ce blues hérité des esclaves, elle en est aussi l’une des plus abruptes, par son timbre grave et androgyne, son flow ensorcelé et ses textes à l’amertume rageuse. » – France Info

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.christinesalem.com/ »}, {« data »: {« author »: « Christine Salem », « cache_age »: 86400, « description »: « Tyinbo (Clip Officiel) – Extrait de l’album « Mersi » – Sortie le 29 janvier 2021nSingle disponible ici : https://adcsalemtyinbo.lnk.to/nYwOcHnAlbum disponible ici : https://adcsalemmersi.lnk.to/ritlNfnnAvec le soutien du PRMA et de la ru00e9gion Ru00e9union.nnRetrouvez Christine Salem ici :nFacebook u25b6 https://www.facebook.com/christinesalemrunnInstagram u25b6 https://www.instagram.com/kristsalem/nSite Officiel u25b6 https://www.christinesalem.re/nnTYINBO :nnEntre puissance et douceur, plus quu2019un requiem contre les violences faites aux femmes, Tyinbo est un hymne u00e0 la femme.nBetween toughness and sweetness, more than a requiem addressing violence against women, Tyinbo is a hymn to women.nn______________________________nnParoles :nnOu kri ali mon kafrinenLi anbu00e9li farine ton vi nLu00e8r ou konpran pi la vi, boug nOu aras son vinnTyinbo, tyinbo ali fornTyinbo, tyinbo ali fornTyinbo, tyinbo ali for nTyinbo, tyinbo ali fornnZimortel ou lu00e9 pa si la tu00e8rnPo rale mu00e8t son vi dann malu00e8r nFanm la fo donn na li gayar lamour nPo vive in bonu00e8rnnRofrinnnSi son ker i sa va in lu00e8r nEsu00e8y pa pou kour du00e9ryu00e8rnLo kou la mor la soufrans zonmnSa pa in du00e9livransnSakinn son fardo si la tu00e8rnPou giny trap lamour la limiernSi ou la giny war lo zour boug nSa su00e9 grass in fanmnnRofrinnn______________________________nnTyinbo en franu00e7ais :nnTu lu2019appelles ma chu00e9rienElle embellie et bu00e9nie ta vie nA lu2019heure ou00f9 tu ne la comprends plus nTu lui arraches sa viennTiens bon u2013 ru00e9sistennPour qui te prends tu sur cette terre nPour faire de sa vie un enfer nCette femme mu00e9rite le plus bel amour nEt du2019u00eatre heureusennTiens bon u2013 ru00e9sistennSi son amour su2019enfuit nNu2019essaie pas de la retenirnLes coups, la mort, la souffrance mon garsnCe nu2019est pas une du00e9livrance nnChacun son fardeau sur terre nFaut ru00e9ussir u00e0 attraper lu2019amour la lumiu00e8re nSi tu as vu le jour nCu2019est gru00e2ce u00e0 une femmenn______________________________nnTyinbo in english :nnYou call her darlingnShe beautifies and blesses your lifenBut when you no longer understand hernYou tear her life awaynnHold on – resistnnWho do you think you are on this earthnTo make her life hellnThis woman deserves to be lovednAnd to be happynnHold on – resistnnIf her love runs outnDon’t try to hold her backnThe beatings, death and suffering mannIt is not a deliverancennTo each his own burden on earthnYou have to try to seize love and lightnIf you came into the worldnItu2019s thanks to a woman », « type »: « video », « title »: « Christine Salem – Tyinbo (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/-iTrCmVoIjs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=-iTrCmVoIjs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCDVur7VtVUP2DvRIoeQjwBQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/-iTrCmVoIjs »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:30:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

2023-07-01T18:30:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

concert La CLEF

Franck Loriou