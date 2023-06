Fête de la musique dans le parc de La CLEF La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 21 juin 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Comme chaque année, le lancement de l’été sera festif et électrique. Il est prévu, pour l’occasion, une scène extérieure, un espace bar et un stand restauration. Du rock au hip-hop, en passant par l’electro ou des reprises, venez découvrir les musiciens locaux et nos adhérents musique. Le coup d’envoi sera donné à 17h30 avec un salon de musique suivi d’un programme musiques actuelles varié sur la pelouse de La CLEF (line-up complet à venir).

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

