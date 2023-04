« Allo Cosmos » par Marc de Blanchard et Fanny Paris La CLEF, 24 mai 2023, Saint-Germain-en-Laye.

« Allo Cosmos » par Marc de Blanchard et Fanny Paris Mercredi 24 mai, 16h00 La CLEF 10 € | 7 € adhérents CLEF et leur famille

Avec Allo Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent un spectacle étonnant : une science-fiction musicale et chorégraphiée, mélange de boucles électroniques, de sons synthétiques des années 80-90, de danse et de mapping vidéo.

Sur scène, le décor est posé : dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux scientifiques dont la mission principale sera de trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs expériences et de leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux étranges…

Tout un monde en suspension, propice à la surprise, à l’étonnement, à la poésie comme à l’absurde. On y découvre, non sans drôlerie, les premiers pas de l’Homme dans le cosmos, les corps en apesanteur, entre lourdeur et légèreté, lenteur et rapidité. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, c’est l’histoire d’une incroyable épopée cosmique

http://www.armada-productions.com/allo-cosmos/

Teaser « Allo Cosmos »

Distribution

Fanny Paris : danse

Marc de Blanchard : musique et arts visuels

Thomas Bloyet : régisseur

Grand Géant : scénographie

Marie Bout – Compagnie Zusvex : regard extérieur

Morgan Bertuf : programmation

Joséphine Gravis : costumes

Isabelle Le Gros : aide à l’écriture

Durée

40 min

Tout public

A partir de 4 ans

Production et diffusion

Armada Productions

DANS LE CADRE DU PROJET « ARTS NUMERIQUES »

DU 24 MAI AU 27 MAI

Plus d’infos prochainement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T16:00:00+02:00 – 2023-05-24T16:40:00+02:00

spectacle La CLEF

Claire Huteau