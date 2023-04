Vernissage – Exposition – 5/5 Regards Vifs La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Vernissage – Exposition – 5/5 Regards Vifs La CLEF, 20 avril 2023, Saint-Germain-en-Laye. Vernissage – Exposition – 5/5 Regards Vifs Jeudi 20 avril, 19h00 La CLEF Entrée libre 5/5 regards vifs, ce sont 5 expressions artistiques qui portent un regard aiguisé sur le monde. Des insectes, des formes, des corps, de la matière. Ces regards explorent la thématique du vivant sous toutes ses formes : – Les corps intérieurs et extérieurs d’Ariane Barret.

– Les insectes plus vrais que nature et les

peintures oniriques de Virginie Isfaoui.

– Les paysages orientalistes et les

carnets de voyage de Sonia Lombardi.

– Les céramiques inspirées de la nature de Florence Gastold,

dont les textures nous invitent à entrer dans la matière.

– Les visages et corps sculptés, immobilités

vivantes d’Émilie Thiévenaz. La diversité des regards. Ces œuvres dialoguent joyeusement et célèbrent à leur façon le monde qui nous entoure en 5 langages différents. Exposition du 19 avril au 20 mai 2023

Entrée libre aux horaires d’ouverture de La CLEF

