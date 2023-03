Stage de Capofit : un nouveau cocktail de remise en forme La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Stage de Capofit : un nouveau cocktail de remise en forme La CLEF, 31 mars 2023, Saint-Germain-en-Laye. Stage de Capofit : un nouveau cocktail de remise en forme Vendredi 31 mars, 19h00 La CLEF 20€ la séance Renforcement, dynamisme, équilibre, souplesse, mobilité… La CLEF vous propose un nouveau cocktail de remise en forme : le Capofit ! Vous pratiquerez les mouvements de base de la capoeira (ginga, attaques, esquives…) auxquels nous associerons des postures de Pilates ciblées et des exercices d’assouplissements spécifiques pour renforcer notre équilibre et gagner tant en force qu’en souplesse. A la fois art martial et danse, la capoeira est une pratique culturelle afro-brésilienne qui propose une approche très complète de mobilité corporelle. A la fois dynamique et relaxant, le cours se déroulera dans une ambiance chaleureuse et détendue, au rythme de musiques brésiliennes. Bon à savoir

— Tous les vendredis (1h30)

— Adultes (tous niveaux) Ce dont vous aurez besoin

— Une tenue confortable et idéalement proche du corps

— Une gourde d’eau Quel tarif ?

— 20€ la séance

— Inscription sur place ou en ligne : https://bit.ly/3YpWAHS Intervenants

— Gabrielle Eychenne (danseuse pro. et professeur de Pilates)

— Stéphane Graduado Gato (capoeira)

Gabrielle Eychenne, experte en Pilates est co-auteur du livre « Les Grands Secrets de la Longévité » aux éditions Leducs, elle transmet sa méthode « L’Art de Garder la Forme ».

Stéphane (Graduado Gato) pratique la capoeira depuis 20 ans et souhaite faire découvrir les bienfaits de cette discipline, en l’associant à d’autres techniques qu’il a pratiquées. Pour en savoir plus

— accueil@laclef.asso.fr Dernière séance

