Danakil + 1ere partie La CLEF, 25 mars 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Danakil + 1ere partie Samedi 25 mars 2023, 20h30 La CLEF

24 € plein | 20 € réduit | 17 € adhérents CLEF

20 ans de carrière. Près de 1000 concerts et 150 000 albums écoulés, des salles combles, des voyages insolites, des festivals en pagaille… Nous sommes ravis de retrouver ici les musiciens de Danakil ! handicap moteur mi

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/danakil »}, {« data »: {« author »: « Baco Music », « cache_age »: 86400, « description »: « ? Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-25T23:30:00+01:00 Alex Sorin

