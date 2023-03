Soirée de lancement avec Sarah Salmona autour de son livre « Partez devant, je vous rejoins ! » La CLEF, 22 mars 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Soirée de lancement avec Sarah Salmona autour de son livre « Partez devant, je vous rejoins ! » Mercredi 22 mars, 19h00 La CLEF Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Dans son livre « Partez devant, je vous rejoins ! », la professeure de français, atteinte d’une myopathie, raconte sa vie depuis l’enfance et la dichotomie entre la vision qu’elle avait d’elle-même et la perception qu’avait la société de sa maladie. Jusqu’à ce jour où elle a su s’écouter.

« J’ai commencé l’écriture de ce récit à l’adolescence, à une période de ma vie où j’ai ressenti un profond clivage entre ce que je vivais au quotidien et le monde qui m’entourait. Une question me brûlait les lèvres. Le handicap, détermine-t-il les êtres humains et les rendent-ils foncièrement différents des autres ? En écrivant, je me suis rendue compte que les difficultés que j’avais pu rencontrer ne venaient en réalité qu’exacerber des interrogations universelles. Loin de vouloir véhiculer une image héroïque ou misérabiliste de la personne en situation de handicap, j’aimerais qu’on reconnaisse, à travers cet ouvrage, notre droit à la banalité. Ce récit a donc pour ambition de nous réunir les uns aux autres, valides ou non et de dire à quel point nous appartenons au même monde. Cet ouvrage se doit d’être une rencontre avant tout. Il m’a fallu trouver les mots justes pour décrire une réalité qu’il m’était difficile d’expliquer, même à mes proches et à mes amis. Toutes les personnes que j’ai rencontrées ont pourtant vécu, d’une manière ou d’un autre mon handicap. Ils ont posé un regard dessus et ont peut-être ravalé des interrogations laissées sans réponses. Il m’a alors semblé essentiel de pouvoir briser des frontières et leur raconter ma vie. Je veux combattre nos solitudes et nos incompréhensions mais je veux aussi célébrer tous ceux qui m’ont portée et révélée à moi-même.D’une situation en apparence empêchée, l’écriture m’a offert enfin la possibilité de circuler en moi libre, de me déployer au-dessus des nécessités et des fatalités. C’est donc aussi le récit d’une naissance et d’une libération. J’espère que le lecteur pourra y découvrir une vie constamment célébrée et voulue mais qui parfois échappe lorsque le corps prend le contrôle, dans les moments de crises ou en amour. Il m’a fallu raconter cette vie avec humour, car c’est un moyen formidable pour dire l’impuissance face aux circonstances, à la nécessité, et en même temps, pour les mettre à distance. »

Sarah Salmona, professeure de français, 37 ans, est atteinte d’une myopathie central core. Elle a déjà participé à plusieurs conférences et publications sur le handicap (éditions érès). Ses initiatives pour sensibiliser la société et les pouvoirs publics aux droits des personnes en situation de handicap ont été plusieurs fois relayées par les médias.

production@laclef.asso.fr

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/salmona.sarah »}, {« link »: « mailto:production@laclef.asso.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T19:00:00+01:00 – 2023-03-22T21:00:00+01:00

