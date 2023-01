La Collab : House Music & Friends avec La Colloc + Honey La CLEF, 18 mars 2023, Saint-Germain-en-Laye.

12 € tarif unique

La Collab c’est 3 projets distincts (La CLEF, Insula Festival et Le Petit Dôme), associés dans une envie commune de danser, chanter… sur de la musique house disco, le tout dans une ambiance festive ! handicap moteur mi

La Collab c’est 3 projets distincts (La CLEF, Insula Festival et Le Petit Dôme), associés dans une envie commune de danser, chanter… sur de la musique house disco, le tout dans une ambiance festive et convivial dans le Club. Ayant exploré depuis 2013 terrains vagues, parcs et autres lieux de l’Ouest parisien, la Colloc Dj Team revient après une longue pause sans évènement pour un set de 3 heures dans le Club de La CLEF. L’occasion d’enflammer le dancefloor et de nous présenter leurs plus belles pépites house, disco ou encore funk. www.facebook.com/lacolloooc

https://youtu.be/Wi_WItNK_gQ Issu d’une famille de musiciens, c’est par l’apprentissage de la batterie que Honey explore ses 1ers amours rythmiques. En diggant sur internet, il découvre la house, la techno ou même la funk et se met rapidement derrière des platines. Après une adolescence passée à mixer en soirée, il s’intègre depuis peu au microcosme musical parisien et se produit dans de nombreux clubs et évènements. Aujourd’hui, sa polyvalence lui permet de s’adapter à son public avec une priorité : unir la foule par la danse ! https://instabio.cc/4032113LyIrp2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T22:00:00+01:00

2023-03-19T03:00:00+01:00

