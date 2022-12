« Smile » par OCO / Ciné-concert dès 3 ans La CLEF, 15 février 2023, Saint-Germain-en-Laye.

« Smile » par OCO / Ciné-concert dès 3 ans Mercredi 15 février 2023, 16h00 La CLEF

10 € | 7 € adhérents CLEF et leur famille

De la tristesse à la joie en passant par la surprise ou la peur, « Smile » combine musique et images pour explorer toute la palette des émotions à travers l’humour et la célèbre figure Charlie Chaplin handicap moteur mi

« Smile » est un ciné-concert original sur les émotions. Illustré par les films de Charlie Chaplin et animé par une voix off inimitable et une silhouette extravagante, le spectacle jongle avec les sentiments des petits et des grands, de la tristesse à la joie en passant par la surprise, la colère, la peur et le dégoût. Préparez-vous à vivre une drôle d’aventure ! Dans « Smile » chaque émotion est mise en valeur par une chanson ou une mélodie et par des scènes de films de Chaplin, entre poésie, sensibilité et humour bien-sûr ! traffixmusic.com/project/oco-smile

Cyril Catarsi : Guitare, chant, bruitages

Violet Arnold : Chant, clavier, clarinette, bruitages

Voix off : Richard Darbois

Regard extérieur : Bertrand Bouessay

Durée

40 min

Tout public

A partir de 3 ans

