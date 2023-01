Roni Kaspi + Fuzekin + Jesa La CLEF, 11 février 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Roni Kaspi + Fuzekin + Jesa Samedi 11 février, 20h00 La CLEF

15 € tarif unique / 10 € adhérents CLEF

Une 1ère collaboration avec le studio Krispy nous avait laissé en mars 2022 des frissons ; il semblait donc évident de remettre ça avec 3 nouveaux projets !!! handicap moteur mi

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France



https://youtu.be/W4063jEuVLQ www. facebook.com/RONIPONIMUSIC Fuzekin, c’est 3 gars des environs et… un koala, réunis autour d’un amour partagé pour tout ce qui groove, rythmes nu soul et hip-hop, sonorités électroniques, pour une musique moderne et rythmée. Des morceaux tantôt planants, tantôt joyeux ou dansants, avec et sans distorsion. Un style hybride qui ne laisse pas indifférent.

www.facebook.com/fuzekin

https://youtu.be/TlOCH2D2QGA Bercée par la musique afro-américaine, amoureuse des rythmes et des couleurs, Jesa se forme à Paris et développe sa créativité à travers le chant, la guitare, le piano et les percussions. Elle se met rapidement à composer, écrit des chansons. Un parcours nourri d’expériences musicales diverses et de rencontres avec des artistes éclectiques comme La Chica, Marc Copland ou encore le groupe Motel Club, qu’elle rejoint pour le live comme guitariste et chanteuse. Après 2 années de travail, elle produit et réalise son 1er EP, « Faces », voyage introspectif puissant et poétique qui verra le jour début 2023. Inspirée par des artistes comme Esperanza Spalding, Prince, Nai Palm ou encore Lianne La Havas, Jesa nous invite de sa voix suave et profonde dans un monde vibrant d’intensité et d’émotions.

www.facebook.com/sounds.of.jesa

https://www.youtube.com/watch?v=mifKdNKYI3g&ab_channel=Jesa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:00:00+01:00

2023-02-11T23:30:00+01:00

