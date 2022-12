Gwendoline La CLEF, 10 février 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Gwendoline Vendredi 10 février 2023, 20h30 La CLEF

20 € plein | 16 € réduit | 13 € adhérents CLEF

C’est l’histoire d’un duo breton qui distille un savant mélange de romantisme et de spleen désabusé entre The Cure et Fauve

Gwendoline n’a décidément rien de la jeune héroïne du même nom, aux boucles blondes et au sourire naïf, dont certains d’entre nous suivaient les aventures à la fin des années 1980 dans un dessin animé japonais. Entre post-punk et cold-wave, ces 2 garçons originaires de l’ouest de la France (Rennes et Nantes) ont suffisamment d’autodérision et de second degré pour se sauver du désespoir. En résulte un 1er album sous haute tension, « Après C’est Gobelet ! », qui comprend notamment leurs percutants « Audi RTT » et « Voldebière ». A ne surtout pas rater en version live !

www.facebook.com/Gwendolinemusique

