Vernissage / Exposition / « Entre nous » par Clothilde Lasserre Mardi 24 janvier 2023, 19h00 La CLEF

Entrée libre

D’une touche généreuse et sensible, Clothilde Lasserre peint avec énergie et sensualité. Entrer dans son univers est une addiction, un vertige dans lequel on se complaît jusqu’à l’ivresse des couleurs

https://youtu.be/EOOQuuNpk5M Née en 1969, Clothilde Lasserre est l’exception qui confirme la règle. Docteur Ingénieur en mathématiques appliquées, esprit rigoureux, elle est d’une rare sensibilité et justesse dans son art. Son œuvre est à son image, efficace et différente. Clothilde Lasserre peint avec énergie et sensualité. Son sens de la couleur lui permet d’oser des assemblages improbables qui accordent une place essentielle à la nuance. Par couches successives, que lui permet la peinture à l’huile, elle joue avec les contrastes, façonnant ainsi l’intensité lumineuse. Clothilde s’intéresse aux hommes et à la place que chacun de nous occupe. La foule l’intrigue, elle la travaille incessamment. Elle capte les détails minuscules, les tentatives d’exister, notre urgence irraisonnée, l’instinct qui nous pousse à courir derrière ceux qui courent, ce besoin irrépressible de faire partie de l’ensemble… Ses toiles sont la vie, le mouvement, la rencontre, les gens qui se croisent sans se voir, qui s’envolent pour une danse, ou s’alanguissent sur une plage, aspirés par l’horizon… Inspirées par l’ouvrage « Race et Histoire » de l’anthropologue, ethnologue et philosophe Claude Lévi-Strauss, ses créations célèbrent des sociétés et des cultures paradoxales, à la fois singulières et interdépendantes. Entrer dans son univers est une addiction, un vertige dans lequel on se complaît jusqu’à l’ivresse des couleurs. Clothilde Lasserre expose son travail depuis 2003. Exposition du 11 janvier au 24 février 2023

Entrée libre aux horaires d’ouverture de La CLEF

www.clothildelasserre.com

