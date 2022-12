All That Jams La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Un jeudi par mois, La CLEF invite musiciens, chanteurs et artistes, quels que soient leur style ou leur niveau, pour des moments d’échanges, de partage et de rencontre autour de l’improvisation. handicap moteur mi La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« link »: « mailto:stephane.guiot@laclef.asso.fr »}] Un jeudi par mois, La CLEF invite musiciens, chanteurs et artistes, quels que soient leur style ou leur niveau, pour des moments d’échanges, de partage et de rencontre autour de l’improvisation. Ces soirées sont toujours gratuites, participatives et ouvertes à tous les styles (jazz, funk, rock…). Elles se déroulent sous la houlette des professeurs de l’association auxquels s’ajoutent différents invités, le but étant d’offrir un temps de passage pour tous. Musicien invité

DJ Antlac Pour en savoir plus

stephane.guiot@laclef.asso.fr

