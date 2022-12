Concert des élèves La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Une fois par trimestre, sur scène et dans des conditions professionnelles, les adhérents musique de La CLEF se produisent en groupe sur des morceaux préparés en amont ! handicap moteur mi La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France Une fois par trimestre, sur scène et dans des conditions professionnelles, les adhérents musique se produisent en groupe sur des morceaux préparés en amont lors de répétitions spécifiques, encadrées par des artistes professionnels. La mise en place de ces morceaux est l’occasion de se rencontrer et de pouvoir pratiquer en conditions réelles de jeu en groupe.

2022-12-16T20:00:00+01:00

2022-12-16T23:30:00+01:00

