Cabaret d’impro avec les adhérents des ateliers impro La CLEF, 8 décembre 2022, Saint-Germain-en-Laye. Cabaret d’impro avec les adhérents des ateliers impro Jeudi 8 décembre, 20h30 La CLEF

Entrée libre

Le cabaret d’impro de retour à La CLEF ! Les adhérents des ateliers vont brûler les planches grâce à vos idées aussi originales que folles ! handicap moteur mi La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.laclef.asso.fr/activites-theatre.php?laclef_activites_cat=40 »}] Les adhérents des 2 ateliers impro de La CLEF vont faire équipe pour animer un show plein de bonne humeur, d’énergie et des rires. C’est le public qui écrit les thèmes sur lesquels les joueurs improviseront des histoires drôles ou poignantes, mais toujours inattendues. Une soirée animée par Thomas Gourjault à ne manquer sous aucun prétexte ! Pour en savoir plus sur les cours de l’association : cliquez-ici.

2022-12-08T20:30:00+01:00

2022-12-08T22:30:00+01:00

