18 € plein / 14 € réduit / 11 € adhérents CLEF

Concert au cœur de cette Nouvelle-Orléans bouillonnante et mystique dans laquelle naquit la légende Dr. John. En intro, le trio Gunwood et ses chansons folk rock au charme irrésistible.

https://youtu.be/aiWqyrnlono Oubliez les armes à feu, ce Gun-là, c’est pour Gunnar, Gunnar Ellwanger. Une naissance en Angleterre, des parents allemands, une adolescence en région parisienne après une enfance outre-Rhin : et voilà un trilingue au prénom… scandinave. Comme un symbole du brassage de cultures qui alimente l’identité de Gunwood. Le « wood », c’est le bois, l’arbre, ses racines enfouies et ses branches conquérantes, tels des chemins de vie qui fusionnent et se séparent, se fendillent et repoussent de plus belle. À quoi bon choisir entre poésie folk et puissance rock, entre liberté des seventies et tranchant des nineties, entre harmonies irlandaises et reliefs américains quand on peut tout entremêler et créer ainsi de nouvelles boutures ? Gunnar Ellwanger (chant, guitare), Jeff Preto (basse, chant), David Jarry Lacombe (batterie, chant) : la sève de Gunwood se distille à 3 depuis les premiers pas d’un groupe qui, dans le sillage d’ensorceleurs des années 2010 comme Alabama Shakes, Feist ou les Black Keys, s’impose aujourd’hui en ciseleur de vibrations marquantes. Fort de la ribambelle d’éloges et de concerts qui avait logiquement suivi la sortie du saisissant « Traveling Soul » en 2017, le trio revient avec un deuxième album cousu de main de maître avec Jean Lamoot (Noir Désir, Alain Bashung…). 2022 n’a plus qu’à se laisser guider par l’aura palpitante de « Dream Boat Jane ». www.gunwoodofficial.com

