Lions of Africa – Plus de 10 artistes sur scène ! La CLEF, 8 novembre 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Lions of Africa – Plus de 10 artistes sur scène ! Mardi 8 novembre, 20h00 La CLEF

5€ (tarif unique)

Plongée dans la culture et le folklore de l’Afrique ancestrale à travers ce spectacle pluridisciplinaire (musique, danse, cirque…) ! handicap moteur mi

https://lionsofafrica.com

https://youtu.be/C-9vO0QvTkI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T20:00:00+01:00

2022-11-08T21:15:00+01:00

Lieu La CLEF Adresse 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye

