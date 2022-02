LA CLÉ D’OR (DOCUMENTAIRE) Médiathèque de Ploemel Ploemel Catégories d’évènement: Morbihan

Médiathèque de Ploemel, le mardi 8 mars à 18:30

Le titre de ce documentaire est inspiré par un magnifique poème d’Anjela Duval, célèbre poétesse du Trégor. Ce film réalisé par Mikael Baudu relate les combats menés par les Bretons dans les années 1970 pour défendre la langue bretonne. Un temps d’échange avec le réalisateur et un pot clôtureront la projection. Organisé par Ti Douar Alre, la médiathèque de Ploemel et Kerlenn Sten Kidna

Gratuit

Le titre de ce documentaire est inspiré par un magnifique poème d'Anjela Duval, célèbre poétesse du Trégor.

2022-03-08T18:30:00 2022-03-08T21:00:00

