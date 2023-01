La clé des sols – une balade insolite dans les vignes de Meursault Meursault Meursault Meursault Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

2023-07-09 10:00:00 – 2023-07-09 12:00:00

Côte-d’Or Meursault La Clé des sols : Françoise Vannier, géologue, et Karoline Knoth, historienne, vous proposent un parcours original à Meursault, du village aux vignes. Au fil d’une promenade vous chercherez ensemble les clés pour pouvoir lire les partitions du terroir, entre l’homme et le paysage. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, elles vous convient à une approche inattendue, où vous mettrez les mains à la pâte, pour découvrir le vignoble sous un angle inhabituel…

Dans le cadre du festival « de Bach à Bacchus » de Meursault Plus d’info : www.musique-meursault.fr

Lieu de départ : centre ville, indiqué sur le billet. Meursault

