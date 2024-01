SAGES COMME DES SAUVAGES + ANA LUIA CAIANO La Clé Des Champs Plaisir, vendredi 29 mars 2024.

SAGES COMME DES SAUVAGES + ANA LUIA CAIANO CHANSON, MUSIQUES DU MONDE Vendredi 29 mars, 21h00 La Clé Des Champs Ouverture des portes à 20h30

Entrée : 15€ / 13€

SAGES COMME DES SAUVAGES

Le tandem (quatuor sur scène) s’apprête à sortir son très attendu 3ème album en mars. Entre chanson urbaine et musique tribale, leur musique métissée et généreuse est une invitation au voyage. C’est joyeux, engagé, raffiné et libre…

« Avec leurs peintures de guerre et leur attirail instrumental exotique, nos doux sauvages campent des showmen assez uniques en leur genre. » Telerama

A (re)voir absolument !

1ère partie : ANA LUIA CAIANO

Un tambour, un synthétiseur, des claquements de mains et, surtout, une loop station pour répéter en boucle ses pistes sonores et construire des chansons en temps réel. Avec son chant habité dans sa langue maternelle, cette Portugaise de 24 ans est un véritable one-woman-band qui prolonge avec hardiesse le sillon de la musique traditionnelle de son pays. Le résultat est réjouissant, hybride et débridé.

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/

