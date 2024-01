LOS TRES PUNTOS + 8°6 CREW La Clé Des Champs Plaisir, samedi 16 mars 2024.

LOS TRES PUNTOS + 8°6 CREW SKA / PUNK / FESTIF Samedi 16 mars, 21h00 La Clé Des Champs Ouverture des portes à 20h30

Entrée : 15€ / 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T21:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T21:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

8°6 CREW

Il y a 25 ans, le groupe faisait paraître son premier album « Bad Bad Reggae » qui a marqué toute une génération de rude boys & girls ! Entre ska et skinhead reggae, les banlieusards parisiens de 8°6 se sont imposés comme un pilier de la scène française avec leur style inimitable, de bien meilleur goût que la bière !

LOS TRES PUNTOS

Survivant du ska punk 90’s, marqué au fer rouge par le rock alternatif 80’s, LOS TRES PUNTOS c’est l’entrain du ska et la rage du punk rock pour un cocktail explosif. Rythmique effrénée et implacable relevée par une section cuivre virtuose, où les textes chantés en français et espagnol croquent le quotidien de notre époque sombre et torturée.

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3326 »}]