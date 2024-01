RENE LACAILLE + DAN GHARIBIAN La Clé Des Champs Plaisir, dimanche 28 janvier 2024.

RENE LACAILLE + DAN GHARIBIAN LE BAL DES ANCIENS Dimanche 28 janvier, 17h00 La Clé Des Champs Ouverture des portes à 16h30

Entrée : 15€ / 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:30:00+01:00

Fin : 2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:30:00+01:00

RENÉ LACAILLE

Figure légendaire du sega moderne, grand griot du chant maloya, René Lacaille et son accordéon est l’incarnation d’une culture musicale créole unique, celle de l’île de la Réunion qui intègre des rythmes et des instruments africains, indiens, malgaches et européens.

70 ans de métier qui se fêteront en 2024… Quand René est sur scène, l’atmosphère est au bal poussière !

DAN GHARIBIAN

Voix charismatique et bourlingueuse des musiques de l’exil, l’ex-guitariste de Bratsch poursuit sa route balkanique avec deux gâchettes du jazz manouche. Il gonfle ainsi son imaginaire aux vents de la mélancolie slave et du swing manouche, reprend Nougaro et Aznavour, rêve aussi l’Afrique en langue mandingue. Et nous transporte, encore.

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3324 »}]