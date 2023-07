MUNGO’S HI FI + LEGAL SHOT SOUND SYSTEM La Clé Des Champs Plaisir, 9 décembre 2023, Plaisir.

MUNGO’S HI FI + LEGAL SHOT SOUND SYSTEM Samedi 9 décembre, 21h00 La Clé Des Champs Ouverture des portes à 20h30

Entrée : 18€ / 16€

MUNGO’S HI FI feat. MARINA P

Mungo’s Hi Fi est un collectif de producteurs et un soundsystem venus tout droit de Glasgow en Ecosse. Depuis leur formation en 2000, ils produisent et jouent une musique qui mélange influences jamaïcaines et bass music contemporaine, résultant sur un savant mix de Ska, Reggae, Dancehall et Dubstep.

LEGAL SHOT SOUND SYSTEM feat. LASAI

Passionné est le terme qui définit le mieux Legal Shot. Après un voyage au Carnaval de Notting Hill à la fin des années 90, ils subissent un choc face aux murs d’enceintes des sounds surpuissants. Ils décident alors de se doter de leur propre outil, dans la tradition authentique des sound systems jamaïcains.

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3251 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

