DJ PONE + DEE NASTY Vendredi 1 décembre, 21h00 La Clé Des Champs Ouverture des portes à 20h30

Entrée : 16€ / 14€

Thomas Parent a.k.a DJ Pone est depuis plus de 20 ans l’un des DJs les plus emblématiques d’une scène alternative, authentique et respectée. D’abord dans le milieu du hip hop avec les Svinkels, Triptik, Scred Connexion ou plus récemment les Casseurs Flowters et NTM. Membre fondateur du groupe Birdy Nam Nam (3 albums et une Victoire de la Musique), il investit depuis la scène électro et confirme à chaque prestation la force de son expression scénique.

Sans lui, le hip-hop ne se serait peut-être jamais implanté en France. Son rôle, essentiel, a été remis en lumière par la série « Le Monde de Demain ». Un pionnier, star des radios pirates, organisateur de soirées mythiques, génie du scratch et auteur du tout premier album de rap français. Adoubé par ses pairs américains, passionné de vinyles, de funk et de groove, il a ouvert la voie à des artistes tels que Mc Solaar ou NTM et a notamment collaboré avec Rachid Taha, Manu Dibango, Les Rita Mitsouko… Une véritable légende !

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir

2023-12-01T21:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:30:00+01:00

