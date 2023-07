FOREVER PAVOT + MÖÖN La Clé Des Champs Plaisir, 25 novembre 2023, Plaisir.

FOREVER PAVOT + MÖÖN Samedi 25 novembre, 21h00 La Clé Des Champs

FOREVER PAVOT

Émile Sornin est un découvreur, insatiable explorateur des genres et des influences, de la chanson expérimentale à la pop psychédélique, de la réalisation de clips à testeur d’instruments, il revient aujourd’hui avec le troisième opus de Forever Pavot, l’Idiophone, paru sur le fantastique label parisien Born Bad Records. En live, son groupe impressionne avec un univers cinématographique et néo psyché qui sent bon les 70’s.

1ère partie : MÖÖN pop rock des Yvelines

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

Antoine Magnien