Entrée : 20€ / 18€ YANISS ODUA & ARTIKAL BAND (Martinique) Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie que Yaniss Odua. En près de 30 ans de carrière, l’artiste martiniquais a su créer un lien unique avec le public français marquant par son authenticité non feinte, des textes qui parlent à tout un chacun et des productions soignées. 1ère partie : JIPS & THE HUMMINGBIRDS reggae roots local La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3250 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

