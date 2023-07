BURNING HEADS + WE HATE YOU PLEASE DIE La Clé Des Champs Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Yvelines BURNING HEADS + WE HATE YOU PLEASE DIE La Clé Des Champs Plaisir, 29 septembre 2023, Plaisir. BURNING HEADS + WE HATE YOU PLEASE DIE Vendredi 29 septembre, 21h00 La Clé Des Champs Ouverture des portes à 20h30

Entrée : 15€ / 13€ BURNING HEADS Toujours actifs après presque 40 années de péripéties romanesques, les Burning Heads ont traversé les époques, contourné les modes et transcendé les styles – de leur héritage oi! et rock australien au punk hardcore en passant par l’electro, le dub et le reggae ! Une vie marquée au sceau du mantra sacré : Fun ! Passion ! Energie ! WE HATE YOU PLEASE DIE À la suite d’un renouveau, le quatuor est devenu trio. Nouveau format, nouvelle proposition artistique. Nouveau message, plus engagé…. D’un punk explosif et torturé, la formation se réconcilie avec une mouvance plus Riot Grrrl et Punk UK début 90’s dont la sororité reste indiscutable. PADDOCK & BREAKFAST rock punk de Saint Quentin en Yvelines La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3247 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T21:00:00+02:00 – 2023-09-29T22:30:00+02:00

