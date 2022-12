ABA SHANTI-I + BLACKBOARD JUNGLE + MANUDIGITAL… La Clé Des Champs, 4 février 2023, Plaisir.

ABA SHANTI-I + BLACKBOARD JUNGLE + MANUDIGITAL… Samedi 4 février 2023, 21h00 La Clé Des Champs

Enfin une véritable soirée sound system à Plaisir !

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/

ABA SHANTI I (UK) : Un des précurseurs du sound system de tradition jamaïcaine. Du carnaval de Notting Hill aux plus grandes scènes internationales, les mix du Jumping Lion restent un must absolu du roots dub, avec un son steppa percutant et dansant proche de l’énergie rave !

BLACKBOARD JUNGLE : Depuis 1994, Blackboard Jungle multiplie les rencontres et sillonne les routes d’Europe en diffusant un reggae roots et militant des 70’s jusqu’au UK steppa actuel. Collectif aux multiples facettes (radio, studio, label…), Blackboard Jungle Sound system sonorisera la soirée avec son propre sound system, une des plus grosse sonos dans le monde et surtout de très haute qualité !

MANUDIGITAL feat DAPATCH MC : Véritable fil rouge de notre programmation et référence sur la scène dub hexagonale, Manudigital invite cette fois un Mc français dont le style vocal s’inscrit dans la pure tradition du Rub A Dub et des grands dee jay jamaïcains.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T21:00:00+01:00

2023-02-04T22:30:00+01:00