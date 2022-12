DJELI MOUSSA CONDE La Clé Des Champs Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

DJELI MOUSSA CONDE Vendredi 20 janvier 2023, 21h00 La Clé Des Champs

A partir de 10,00 €

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir

01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ Griot urbain d’origine guinéenne, auteur-compositeur, joueur de kora et de guitare, son dernier album a rencontré un grand succès public et professionnel. Un artiste reconnu de la scène africaine des musiques du monde. Il se produira en quartet (chant, kora, guitare, basse, percussions) avec un répertoire acoustique et des nouvelles compositions à la kora qui accompagnent sa voix d’exception.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T21:00:00+01:00

2023-01-20T22:30:00+01:00

