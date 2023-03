Vide grenier La Clayette La Clayette Catégories d’Évènement: La Clayette

Saône-et-Loire

Vide grenier, 23 avril 2023, La Clayette La Clayette. Vide grenier EUR Camping des Bruyères La Clayette Saône-et-Loire

2023-04-23 – 2023-04-23 La Clayette

Saône-et-Loire La Clayette . EUR L’Association des Parents d’Élèves du Collège Les Bruyères de la Clayette organise, de 6h30 à 17h30, son premier vide grenier en association avec le camping de la ville. Buvette & restauration sur place.

L’emplacement de 2m est à 3 euros.

Inscription & réservation uniquement par téléphone au 07 62 59 24 66 (de 17h à 19h30). alain.crozier@laposte.net La Clayette

