Rencontre avec A. Lacroix (Salon Voyage en Livres) Salle des fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette Catégories d’Évènement: La Clayette

Saône-et-Loire

Rencontre avec A. Lacroix (Salon Voyage en Livres) Salle des fêtes, 80 rue Lamartine, 23 avril 2023, La Clayette. .

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . EUR.

Salle des fêtes, 80 rue Lamartine

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-03-31 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

Détails Catégories d’Évènement: La Clayette, Saône-et-Loire Autres Lieu Salle des fêtes, 80 rue Lamartine Adresse Salle des fêtes, 80 rue Lamartine Ville La Clayette Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Salle des fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette

Salle des fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la clayette/

Rencontre avec A. Lacroix (Salon Voyage en Livres) Salle des fêtes, 80 rue Lamartine 2023-04-23 was last modified: by Rencontre avec A. Lacroix (Salon Voyage en Livres) Salle des fêtes, 80 rue Lamartine Salle des fêtes, 80 rue Lamartine 23 avril 2023 Salle des fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette

La Clayette Saône-et-Loire