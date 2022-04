LA CLASSE, L’ŒUVRE ! UN AUTRE POINT DE VUE Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Restitution de projet par les élèves d’une classe de 4ème du collège Julie Victoire Daubié

Les élèves d’une classe de 4ème du collège Julie-Victoire Daubié à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ont travaillé tout au long de l’année autour de l’œuvre HIU de Philippe Cognée (2006) en français et en arts plastiques. Lors de la Nuit européenne des musées, les élèves présenteront leur démarche et une restitution de leur projet. Grâce à des lectures et à la présentation de plusieurs travaux plastiques, ils nous partageront leurs regards sur la peinture Philippe Cognée. https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html Free entry, subject to availability Saturday 14 May, 19:15 Los alumnos de una clase de cuarto grado del colegio Julie-Victoire Daubié en Saint-Philbert-de-Groen trabajaron durante todo el año en torno a la obra HIU de Philippe Cognée (2006) en francés y en artes plásticas. Durante la Noche Europea de los Museos, los alumnos presentarán su iniciativa y una restitución de su proyecto. Gracias a las lecturas y a la presentación de varios trabajos plásticos, nos compartirán sus miradas sobre la pintura Philippe Cognée. Entrada libre, dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 19:15 10 rue Clémenceau 44000 Nantes 44000 Nantes Pays de la Loire

