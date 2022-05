LA CLASSE, L’ŒUVRE ! UN AUTRE POINT DE VUE Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Musée d’arts de Nantes, le samedi 14 mai à 19:15

Les élèves d’une classe de 4ème du collège Julie-Victoire Daubié à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ont travaillé tout au long de l’année autour de l’œuvre HIU de Philippe Cognée (2006) en français et en arts plastiques. Lors de la Nuit européenne des musées, les élèves présenteront leur démarche et une restitution de leur projet. Grâce à des lectures et à la présentation de plusieurs travaux plastiques, ils nous partageront leurs regards sur la peinture Philippe Cognée.

Musée d'arts de Nantes 10 rue Clémenceau 44000 Nantes

2022-05-14T19:15:00 2022-05-14T20:00:00

