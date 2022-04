La Classe l’oeuvre Salagon,musée et jardins Mane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mane

La Classe l’oeuvre Salagon,musée et jardins, 14 mai 2022, Mane. La Classe l’oeuvre

Salagon, musée et jardins, le samedi 14 mai à 19:00

Rendez-vous pour la présentation de 19h à 21h.

Entrée libre de 17h à minuit

Restitution du projet “La classe, l’oeuvre” mené par le musée de Salagon, la Compagne 2B2B et l’école primaire de Mane. Salagon,musée et jardins Prieuré de Salagon, 04300 Mane Mane Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Mane Autres Lieu Salagon,musée et jardins Adresse Prieuré de Salagon, 04300 Mane Ville Mane lieuville Salagon,musée et jardins Mane Departement Alpes-de-Haute-Provence

Salagon,musée et jardins Mane Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mane/

La Classe l’oeuvre Salagon,musée et jardins 2022-05-14 was last modified: by La Classe l’oeuvre Salagon,musée et jardins Salagon,musée et jardins 14 mai 2022 Mane musée et jardins Mane Salagon

Mane Alpes-de-Haute-Provence