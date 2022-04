La Classe l’oeuvre Salagon, musée et jardins, 14 mai 2022 19:00, Mane.

Nuit des musées La Classe l’oeuvre Salagon, musée et jardins Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre de 17h à minuit

Restitution du projet “La classe, l’oeuvre” mené par le musée de Salagon, la Compagne 2B2B et l’école primaire de Mane.

Rendez-vous pour la présentation de 19h à 21h.

Salagon est un site unique situé à Mane, au cœur de la haute Provence et du Luberon, près de Forcalquier. Composé d’un prieuré classé monument historique et de 6 hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d’histoire, de culture et de savoirs.

Autoroute A51 : sortie 19 à Forcalquier/Oraison Suivre la RN 100 direction Mane (à 3 km au sud de Forcalquier)

http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon

Prieuré de Salagon, 04300 Mane 04300 Mane Provence-Alpes-Côte d’Azur