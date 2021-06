Saint-Denis Muséum d'histoire naturelle Saint-Denis La classe, l’oeuvre. Restitution par des élèves de primaire d’un projet sur la Roussette noire. Muséum d’histoire naturelle Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Muséum d’histoire naturelle, le samedi 3 juillet à 11:00 Entrée libre

L’artiste Solen Coëffic a travaillé la technique de peinture et pastel gras (effet gravure) avec une classe de CM1 de l’école Jules Reydellet sur la Rousette noire. Muséum d’histoire naturelle 1 rue Poivre, Saint-Denis, Réunion, La Réunion Saint-Denis

2021-07-03T11:00:00 2021-07-03T12:30:00

