« La classe, l’œuvre ! » : (re)découverte des collections Beaux-arts Musée des beaux-arts et de la Dentelle Alençon, samedi 18 mai 2024.

« La classe, l’œuvre ! » : (re)découverte des collections Beaux-arts Les élèves de Première et Terminale en option histoire des arts du lycée Alain sont heureux de vous inviter à (re)découvrir la collection Beaux-arts du musée ! Dans le cadre du dispositif d’éducation… Samedi 18 mai, 18h00 Musée des beaux-arts et de la Dentelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Les élèves de Première et Terminale en option histoire des arts du lycée Alain sont heureux de vous inviter à (re)découvrir la collection Beaux-arts du musée ! Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle « La classe, l’œuvre ! », ils se sont emparés de certains tableaux autour desquels ils vous proposent d’échanger et d’imaginer ensemble.

Musée des beaux-arts et de la Dentelle Cour Carrée de la Dentelle, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 32 40 07 http://museedentelle.cu-alencon.fr https://www.facebook.com/museedentellealencon

©LaurentB