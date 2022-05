La classe, l’œuvre : projet Memoria III Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, 14 mai 2022, Saint-Romain-en-Gal.

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, le samedi 14 mai à 18:00

Projet Memoria III : autour de l’idée de transmission du patrimoine ——————————————————————- Les élèves ont réfléchi de façon individuelle puis collective au fait d’effacer ou de réanimer un passé bien présent dans l’histoire de ce lieu : qu’est-ce que l’on garde d’un site historique ? Mais aussi, qu’est-ce qu’ils souhaitent révèler, transmettre eux aussi de ce site gallo-romain en tant qu’élève et acteur de leur temps ? Après plusieurs visites des sites avec l’archéologue Laurence Brissaud, prises photographiques et croquis, l’artiste Guénaelle De Carbonnière est intervenue pour leur faire découvrir son travail de photographe (pratique de la photographie argentique, mais aussi numérique par le biais de logiciels de retouche d’image). Chacun des 80 élèves a pu réaliser plusieurs paysages onirique recomposés grâce à l’acumulation de points de vue et retravaillés en les encrant et les gravant à l’aide d’une pointe sèche. Les productions des élèves ont été ensuite regroupées dans plusieurs “livres d’artistes” qui seront déployés avec une mise en miroir entre texte et image. Les élèves présenteront leurs installations et expliqueront leurs démarches tout au long de la soirée.

Les élèves du Lycée Ella Fitzgerald spécialité art plastique viendront présenter leur travail de création de passeur de mémoire avec l’archéologue L. Brissaud et l’artiste G. de Carbonnière.

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal Rhône



2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00