“La Classe, l’Oeuvre” projet de 24 classes de Blois et son agglomération : “Les réserves du visible” Musées des Beaux-Arts Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

“La Classe, l’Oeuvre” projet de 24 classes de Blois et son agglomération : “Les réserves du visible” Musées des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Blois. “La Classe, l’Oeuvre” projet de 24 classes de Blois et son agglomération : “Les réserves du visible”

Musées des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 19:30

16 établissements scolaires différents ont participé au programme intitulé **« Les réserves du visible »** au cours de l’année scolaire 2021-22, donnant lieu à 16 projets. Chaque classe a bénéficié d’une visite du Musée des Beaux-Arts avec un accès privilégié aux réserves du Château. Les enfants ont été initiés par l’équipe de médiation au fonctionnement d’un musée : la collection, le type d’œuvre qui la compose, la conservation, la restauration, l’exposition, l’inventaire, la mise en réserve. La visite est venue compléter l’atelier qui s’est déroulé sur six jours pour chaque classe à l’école d’art de Blois/Agglopolys, mené par les professeurs d’enseignement artistique, dans une approche artistique contemporaine, riche en références et techniques diverses : dessin, peinture, modelage, collage, maquette, sculpture… Une partie des réalisations en atelier a pris place dans de vraies caisses directement issues des réserves du Château, l’ensemble formant une exposition dans la Tour du Milieu du château de Blois. Images cachées, emballages, fantômes, poussières, toiles d’araignée, restaurer, réparer, temps suspendu… comment imaginez-vous les réserves d’un musée ? Les jeunes scolaires exposent leurs travaux. Musées des Beaux-Arts Château Place du Château 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Musées des Beaux-Arts Adresse Château Place du Château 41000 Blois Ville Blois lieuville Musées des Beaux-Arts Blois Departement Loir-et-Cher

Musées des Beaux-Arts Blois Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois/

“La Classe, l’Oeuvre” projet de 24 classes de Blois et son agglomération : “Les réserves du visible” Musées des Beaux-Arts 2022-05-14 was last modified: by “La Classe, l’Oeuvre” projet de 24 classes de Blois et son agglomération : “Les réserves du visible” Musées des Beaux-Arts Musées des Beaux-Arts 14 mai 2022 Blois Musées des Beaux-Arts Blois

Blois Loir-et-Cher