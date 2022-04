La classe l’oeuvre – présentation du travail des élèves Muséum d’Auxerre, 14 mai 2022 17:00, Auxerre.

Nuit des musées La classe l’oeuvre – présentation du travail des élèves Muséum d’Auxerre Samedi 14 mai, 17h00

Mini-expo des œuvres des élèves

Mini-expo “La classe l’œuvre” par des élèves du collège Paul-Bert : toute la soirée, découvrez leur interprétation de nos spécimens en « light painting ».

_Le fil conducteur de cette Nuit des Musées dans les musées auxerrois est la couleur._

_Au Muséum : autour du noir et blanc, obscurité et lumière !_

Le Muséum, Musée de France, veille sur 140 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

© Muséum d’Auxerre

http://www.auxerre.com

Saturday 14 May, 17:00

The Museum, Museum of France, stays the up 140 000 specimens of natural history which tell the current and past biodiversity of our region.

© Museum of Auxerre

Mini-expo “La clase la obra” por alumnos del colegio Paul-Bert: durante toda la noche, descubra su interpretación de nuestros especímenes en «light painting».

El hilo conductor de esta Noche de los Museos en los museos Auxerrois es el color.

En el Museo: ¡alrededor del blanco y negro, oscuridad y luz!

Sábado 14 mayo, 17:00

5 boulevard Vauban 89000 Auxerre 89000 Auxerre Bourgogne-Franche-Comté