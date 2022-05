La classe l’oeuvre – présentation du travail des élèves Muséum d’Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

La classe l'oeuvre – présentation du travail des élèves

Muséum d'Auxerre, le samedi 14 mai

Mini-expo “La classe l’œuvre” par des élèves du collège Paul-Bert : toute la soirée, découvrez leur interprétation de nos spécimens en « light painting ». _Le fil conducteur de cette Nuit des Musées dans les musées auxerrois est la couleur._ _Au Muséum : autour du noir et blanc, obscurité et lumière !_ Mini-expo des œuvres des élèves Muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre Auxerre Yonne

2022-05-14

Muséum d'Auxerre 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

