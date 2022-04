“La Classe, l’Oeuvre !” par des premières du lycée Emile Zola de Châteaudun Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle, 14 mai 2022 19:30, Châteaudun.

Nuit des musées “La Classe, l’Oeuvre !” par des premières du lycée Emile Zola de Châteaudun Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle Samedi 14 mai, 19h30

S’inspirant des objets ou spécimens naturalisés, des élèves d’une classe de spécialité ont créé des croquis, et des masques dans le cadre d’un travail sur l’exotisme qu’ils présenteront aux visiteurs.

Chaque élève a expliqué sur un panneau, le concept, les matériaux utilisés, la mise en œuvre et jusqu’à la présentation muséographique souhaitée. Chaque masque sera présenté avec son panneau explicatif.

Créé en 1897 suite à la réunion en un même lieu des collections archéologiques de la Société Dunoise, des tableaux déposés par l’Etat et de la gigantesque collection d’oiseaux du Marquis de Tarragon, le musée propose des collections qui font voyager les visiteurs à travers les continents et les siècles.

© Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle

130kms de Paris 45kms de Chartres 48kms d’Orléans

http://www.ville-chateaudun.com

130kms from Paris 45kms from Chartres 48kms from Orléans Saturday 14 May, 19:30

Created in 1897 following the meeting in one place of the archaeological collections of the Société Dunoise, paintings deposited by the State and the gigantic collection of birds of the Marquis of Tarragon, the museum offers collections that make visitors travel through continents and centuries.

Museum of Fine Arts and Natural History

Cada estudiante explicó en un panel, el concepto, los materiales utilizados, la implementación y hasta la presentación museográfica deseada. Cada máscara se presentará con su panel explicativo.

Sábado 14 mayo, 19:30

3 rue Toufaire 28200 Châteaudun 28200 Châteaudun Centre-Val de Loire