le samedi 14 mai à 19:30

Chaque élève a expliqué sur un panneau, le concept, les matériaux utilisés, la mise en œuvre et jusqu’à la présentation muséographique souhaitée. Chaque masque sera présenté avec son panneau explicatif. S’inspirant des objets ou spécimens naturalisés, des élèves d’une classe de spécialité ont créé des croquis, et des masques dans le cadre d’un travail sur l’exotisme qu’ils présenteront aux visiteurs. Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle 3 rue Toufaire 28200 Châteaudun Châteaudun Saint-Jean Eure-et-Loir

