La classe, l'oeuvre Ornans

Ornans

La classe, l'oeuvre Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans

2022-05-14

Ornans Doubs Ornans Le musée Courbet participe au dispositif La classe, l’œuvre ! pour la septième année.

Cette année, les petits médiateurs de la classe SEGPA du collège Jean Jaurès à Saint-Vit vous présenteront leurs œuvres. reservationpaysdecourbet@doubs.fr +33 3 81 86 22 88 http://www.musee-courbet.fr/ Le musée Courbet participe au dispositif La classe, l’œuvre ! pour la septième année.

Cette année, les petits médiateurs de la classe SEGPA du collège Jean Jaurès à Saint-Vit vous présenteront leurs œuvres.

