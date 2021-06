Boulogne-Billancourt Musée des Années 30 Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine La classe, l’oeuvre ! – Mythes et légendes Musée des Années 30 Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Les élèves de la classe de CM2 de l’école Thiers présentent comment les artistes ont incarné à leur manière les dieux, déesses et héros de la mythologie gréco-romaine. Mythes et légendes Musée des Années 30 28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00

