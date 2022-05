La classe, l’œuvre ! Musée Paul Landowski Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

La classe, l’œuvre ! Musée Paul Landowski, 14 mai 2022, Boulogne-Billancourt. La classe, l’œuvre !

Musée Paul Landowski, le samedi 14 mai à 18:15

Les élèves des deux classes de Grande section de l’école Numérique présentent une chorégraphie de danse en mouvement libre d’après les œuvres de Paul Landowski. La sculpture en mouvement Musée Paul Landowski 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:15:00 2022-05-14T19:00:00

