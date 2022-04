La classe, l’œuvre ! Musée Paul Belmondo Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

La classe, l’œuvre ! Musée Paul Belmondo, 14 mai 2022, Boulogne-Billancourt. La classe, l’œuvre !

Musée Paul Belmondo, le samedi 14 mai à 20:15

La classe de 4e 2 du collège Saint Joseph-du-Parchamp de Boulogne-Billancourt participe à l’opération _La classe, l’œuvre !_ Après une présentation de l’artiste et de son œuvre, _Le Père,_ portrait en bronze de 1922, les élèves dévoileront leurs restitutions plastiques. « Traits pour traits… très portraits » Musée Paul Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:15:00 2022-05-14T20:45:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Musée Paul Belmondo Adresse 14 rue de l'Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville Musée Paul Belmondo Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Musée Paul Belmondo Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

La classe, l’œuvre ! Musée Paul Belmondo 2022-05-14 was last modified: by La classe, l’œuvre ! Musée Paul Belmondo Musée Paul Belmondo 14 mai 2022 Boulogne-Billancourt Musée Paul Belmondo Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine