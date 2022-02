La classe, l’oeuvre Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

La classe, l’oeuvre Musée Narbo Via, 14 mai 2022, Narbonne. La classe, l’oeuvre

Musée Narbo Via, le samedi 14 mai à 19:00

Le Musée et Amphoralis accueilleront les élèves qui ont participé toute l’année au projet « La classe, l’oeuvre ! » et qui se feront passeurs de culture pour cette Nuit des Musées. Installations plastiques, lectures, projections sont au programme de cette soirée au musée Narbo Via.

Entrée libre

Restitution des projets « La classe, l’œuvre ! » Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, 11100 Narbonne Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, 11100 Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne Departement Aude

Musée Narbo Via Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

La classe, l’oeuvre Musée Narbo Via 2022-05-14 was last modified: by La classe, l’oeuvre Musée Narbo Via Musée Narbo Via 14 mai 2022 Musée Narbo Via Narbonne Narbonne

Narbonne Aude