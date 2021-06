Saint-Denis Musée Léon Dierx Saint-Denis « LA CLASSE, L’OEUVRE » Musée Léon Dierx Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

« La classe, l’œuvre ! » offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire un projet d’éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des musées de France. Une des oeuvres du Louvre, le Portrait d’Eugenie Aubry-Lecomte par Hyacinthe Aubry-Lecomte, a été choisie par la classe de CM1 de l’école de Denis Salaï de Saint-Benoit pour l’opération La Classe l’œuvre qui se déroule tous les ans à l’occasion de la Nuit des musées. Les élèves, accompagnés dans leur démarche artistique par le plasticien réunionnais Stéphane Kenklé, exposeront leurs travaux en écho à celle du Louvre. « La classe, l’œuvre ! » Portrait d’Eugenie Aubry-Lecomte par Hyacinthe Aubry-Lecomte, Musée Léon Dierx 28 rue de Paris, 97400, Saint-Denis, Réunion, La Réunion Saint-Denis

